Ciclista de 51 anos morre 22 dias após ser atropelada em Maracaju

Uma mulher de 51 anos morreu na madrugada deste domingo (7), em Campo Grande, por complicações decorrentes de um atropelamento ocorrido no último dia 16 de julho, em Maracaju, município a 160 km da Capital.



Segundo registro policial, a vítima estava de bicicleta na Rua Melanio Garcia Barbosa, região central da cidade, quando foi atingida por um veículo ainda não identificado. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal de Maracaju, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos, incluindo traumatismo craniano.



Durante a internação, o quadro evoluiu com infecção, cerebrite e abscesso cerebral. A paciente não resistiu e faleceu na madrugada deste domingo, 22 dias após o acidente.



O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também