Ciclista é atingido por SUV e morre em acidente na BR-163, no Jardim Colúmbia

O ciclista Jesus Franklin Roque, de 45 anos, morreu após ser atropelado por uma SUV, na noite desta segunda-feira (17), na rodovia BR-163, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava pedalando sentido Posto Araras, quando em determinado momento foi atingido pelo veículo.

A SUV, uma Toyota RAV4, era conduzida por um homem, que após atingir Jesus, desceu do veículo, prestou assistência e aguardou a chegada do socorro e das autoridades no local dos fatos.

Devido ao impacto da colisão, o ciclista não resistiu e morreu ainda no local, antes de ser socorrido. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool.

Estiveram presentes no local a CCR MSVia, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e a Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

