Ciclista é atropelada por micro-ônibus após invadir a preferencial em Nova Andradina

Uma ciclista, que não teve o nome divulgado, precisou de socorro após ser atropelada por um micro-ônibus na manhã deste sábado (12), em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a colisão aconteceu no cruzamento da avenida Ivinhema com a rua Imaculada Conceição.

A mulher estava em uma bicicleta elétrica, quando acabou invadindo a preferencial e foi atingida pelo veículo. Por conta do impacto, ela foi arremessada ao local enquanto a bicicleta ficou presa debaixo do micro-ônibus.

Diante da situação, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

