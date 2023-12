Ciclista é atropelado por carro na Afonso Pena com a Via Park

Um ciclista foi atropelado durante a manhã deste domingo (3), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com R. Professor Luís Alexandre de Oliveira, também conhecida como Via Park, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o rapaz estava pedalando na ciclovia no sentido centro/Parque dos Poderes, quando ao passar pelo cruzamento não percebeu que o semáforo estava aberto para os veículos.

Por conta disso, ele acabou sendo atingido por uma Volkswagen Taos que seguia pela Avenida Afonso Pena e tentou fazer uma conversão para entrar na Via Park.

A vítima sofreu escoriações, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O ciclista reclamava de dores no ombro e foi levado para o Hospital do Pênfigo.

