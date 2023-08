Ciclista é encontrada morta às margens da BR-267 em Maracaju

Adrielis Cardozo Fernandes, de 22 anos, foi encontrada morta na noite de quarta-feira (23), ao lado de sua bicicleta às margens da BR-267, próximo à ponte do Rio Cachoeira, em Maracaju.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para ir até o local, após a mulher ser encontrada. A Polícia Militar então recebeu uma ligação dos socorristas, informando sobre o caso. Consta no boletim de ocorrência, que não foi possível identificar a causa da morte ainda no local, apenas que Adrielis tinha tido um sangramento no local.

Perto do corpo, os policiais encontraram ainda o celular da vítima, que continha várias ligações perdidas. Os militares tentaram retornar as ligações, mas ninguém atendeu o contato.

A Perícia Cientificada de Dourados foi acionada para realizar o local e apurar as possíveis causas da morte. A Polícia Civil chegou a ir até o endereço indicado, acompanhando o caso.

A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

