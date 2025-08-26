Ciclista é morto a tiros em rua do Tarumã

Felipe dos Santos Ostemberg morreu ao ser baleado várias vezes durante a manhã desta terça-feira (26), na Rua Andreara, localizada no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.
Conforme as informações iniciais, ele seguia de bicicleta pela rua quando foi surpreendido pelo atirador, que também estava de bicicleta. Testemunhas detalharam que a vítima foi atingida por cinco disparos, sendo quatro nas costas e um na cabeça.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais. A área foi então isolada com o apoio da Polícia Militar até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.
O suspeito, que fugiu após efetuar os disparos, está sendo procurado pelas autoridades.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Corpo de baiano que sumiu no Rio Verde é encontrado após três dias
Polícia
Idoso é socorrido em estado grave após ser atropelado por moto em Nova Andradina
Polícia
Recém-nascido é encontrado morto pela mãe em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Acidente deixa dois mortos na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo
Polícia
Idosa morre após complicações causadas por espinha de peixe em MS
Polícia
Jovem é preso junto com drogas avaliadas em R$ 3,6 milhões na MS-156
Polícia
Homem é baleado nas costas na garupa de moto em Nova Andradina
Polícia
Mulher morre atropelada por caminhão e deixa quatro filhos em Iguatemi
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra jovem esfaqueando homem após supostas mensagens para a mãe na Capital
Polícia