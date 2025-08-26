Menu
Ciclista é morto a tiros em rua do Tarumã

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais

26 agosto 2025 - 15h54Brenda Assis

Felipe dos Santos Ostemberg morreu ao ser baleado várias vezes durante a manhã desta terça-feira (26), na Rua Andreara, localizada no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, ele seguia de bicicleta pela rua quando foi surpreendido pelo atirador, que também estava de bicicleta. Testemunhas detalharam que a vítima foi atingida por cinco disparos, sendo quatro nas costas e um na cabeça.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais. A área foi então isolada com o apoio da Polícia Militar até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

O suspeito, que fugiu após efetuar os disparos, está sendo procurado pelas autoridades.

