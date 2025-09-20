Ciclista é morto com tiros nas costas e largado em rua escura de Sidrolândia

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser baleado várias vezes durante a noite desta sexta-feira (19), na Rua Ponta Porã, na saída para o distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia.
Conforme o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas para ir até a zona rural do município, pois a vítima teria sido encontrada caída no meio da pista de rolamento.
Diante da situação, a perícia localizou três marcas de tiro nas costas da vítima. O local onde o corpo estava não possuía iluminação pública. O homem era negro, tinha o cabelo grande e vestia uma calça marrom. Além disso, estava sem camisa e tinha tatuagens com os nomes Salete e Ednalva.
O caso acabou sendo registrado como homicídio na delegacia da cidade e será investigado.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Conflito entre funcionários acaba com dois mortos em Cuiabá
Polícia
Ruim de mira, 'Cowboy' erra todos os tiros contra rival em Ponta Porã
Polícia
Jovem invade, quebra e coloca fogo na casa do ex em Dourados
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá
Polícia
Homem deita no meio da rua e morre ao ser atropelado por carro em Rio Brilhante
Polícia
JD1TV: "Por favor nos ajude, ele é um menino do bem", pai faz apelo para encontrar estudante
Polícia
Jovem é presa por maus-tratos contra os filhos de 2 e 6 anos em Dourados
Polícia
Mãe é presa por espancar filho de 11 anos após ele furtar chocolates em Bataguassu
Polícia
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Polícia