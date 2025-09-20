Menu
Polícia

Ciclista é morto com tiros nas costas e largado em rua escura de Sidrolândia

O corpo foi encontrado caído sobre a bicicleta

20 setembro 2025 - 14h11Brenda Assis
O corpo foi encontrado caído sobre a bicicleta O corpo foi encontrado caído sobre a bicicleta   (Foto: Lucas Amaral / Noticidade)

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser baleado várias vezes durante a noite desta sexta-feira (19), na Rua Ponta Porã, na saída para o distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas para ir até a zona rural do município, pois a vítima teria sido encontrada caída no meio da pista de rolamento.

Diante da situação, a perícia localizou três marcas de tiro nas costas da vítima. O local onde o corpo estava não possuía iluminação pública. O homem era negro, tinha o cabelo grande e vestia uma calça marrom. Além disso, estava sem camisa e tinha tatuagens com os nomes Salete e Ednalva.

O caso acabou sendo registrado como homicídio na delegacia da cidade e será investigado.

