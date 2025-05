Ciclista é socorrida com fraturas após ser atropelada por caminhão em Corumbá

Uma ciclista, de 44 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrida com fraturas pelo corpo após ser atropelada por um caminhão no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com J.B. Couto, no Bairro Nova Corumbá, em Corumbá.

Conforme as informações do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade, as equipes foram acionadas por volta das 9h45. Ao chegar no local, encontraram a vítima já conversando com uma equipe da Polícia Militar.

A ciclista foi socorrida consciente e orientada, apresentando dores na clavícula direita causadas por uma possível fratura, e escoriações pelo corpo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, auxiliando no socorro da vítima.

