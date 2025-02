Ciclista é socorrido após sofrer acidente na 'Curva da Morte' em Aquidauana

Um ciclista, de 67 anos, precisou ser socorrido depois de sofrer um acidente na MS-450, nas proximidades da conhecida 'Curva da Morte', em Aquidauana. O caso aconteceu durante a tarde de quinta-feira (27).

Conforme as informações divulgadas pelo site A Princesinha News, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por populares após o homem ser encontrado com ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo, caído às margens da rodovia.

Após a avaliação e estabilização conforme os protocolos de atendimento, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro, onde ficou sob os cuidados da equipe médica local.

Não foram repassadas informações a respeito da causa dos ferimentos causados na vítima. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

