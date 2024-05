Ciclista fica em estado grave após acidente com carro na Gunter Hans

Ciclista, de 27 anos, identificado apenas como Davi, ficou em estado grave após sofrer um acidente envolvendo um veículo de passeio, na noite desta terça-feira (21), na Avenida Gunter Hans, próximo à bifurcação com a rua do Cabo, no Jardim Centenário, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo, um Ford Ka, seguia no sentido do centro ao bairro, enquanto o ciclista seguia no sentido contrário e tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a rua do Cabo, quando ocorreu o acidente quase que frontal.

Com o impacto da colisão, o ciclista ficou com graves ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande, enquanto o motorista do carro, também se feriu e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Devido a cinemática do acidente ser considerada grave, houve a necessidade do comparecimento da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

