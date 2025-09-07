Menu
Polícia

Ciclista morre 22 dias depois de ser atropelada por carro em Maracaju

Ela foi socorrida com vários ferimentos pelo corpo

07 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Ciclista, de 51 anos, morreu 22 dias depois de ser atropelada por um carro na cidade de Maracaju. Ela estava internada na Santa Casa da Capital.

Conforme o registro policial, a vítima seguia de bicicleta pela Rua Melanio Garcia Barbosa, região central do município, quando acabou sendo atingida pelo automóvel.

Na ocasião, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Hospital Municipal de Maracaju, mas devido ao seu estado de saúde precisou ser transferida para a Santa Casa.

A mulher tinha vários ferimentos pelo corpo, além de um traumatismo craniano grave. Durante a internação, seu estado de saúde piorou por conta de uma infecção. Por conta disso, ela faleceu na madrugada deste domingo (7).

Ainda segundo o registro policial, a irmã da vítima não sobe passar mais detalhes a respeito do acidente ou do veículo envolvido no atropelamento.

O caso foi então registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

