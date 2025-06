Ciclista morre ao ser atropelada por carro em Rio Brilhante

Rosa Maria Crestanello Cancian, de 65 anos, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Brilhante, morreu ao ser atropelada durante a manhã desta segunda-feira (16), no cruzamento da Avenida Lourival Barbosa com a Rua Naur Alves Leite, na região central de Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima seguia pela avenida quando foi atingida por um Toyota Corolla no cruzamento. Rosa foi socorrida com ferimentos graves pelo corpo e traumatismo craniano.

A mulher foi reanimada por cerca de 1h, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Para o site, o delegado da Delegacia de Polícia Civil, Ghoeth Júnior, contou que as equipes da Perícia Técnica foram acionadas e estão trabalhando para apurar as cusas do acidente.

A motorista do carro compareceu na delegacia encaminhada pela polícia militar logo após o acidente se colocando a disposição das autoridades. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo.

