Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em Dourados

O ciclista Marcos João Soares, de 49 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão no cruzamento das ruas Olinda Pires de Almeida e Albino Torraca, localizada em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava de bicicleta seguindo na mesma direção do caminhão. Em determinado momento, o veículo foi realizar uma conversão e não teria percebido a presença do ciclista na pista.

Ao fazer a curva, Marcos acabou sendo atingido. A bicicleta ficou completamente destruída por conta do acidente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado junto com o Corpo de Bombeiros, mas quando as equipes chegaram ao local, o homem já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também