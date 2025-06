Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em Maracaju

O ciclista Izaias Rocha Professor, de 41 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão durante a tarde de sexta-feira (27), na Avenida Joaquim Ferreira Azambuja, na Vila Juquita, em Maracaju.

Conforme o boletim de ocorrência, o ciclista entrou repentinamente na via e foi atropelado pelo veículo. O condutor do caminhão contou que seguia pela avenida quando ao passar por um quebra-molas viu um vulto passando e ouviu o barulho.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local puderam apenas constatar o óbito do homem. Posteriormente a área foi isolada, para a Polícia Civil e a Perícia Técnica pudessem realizar os trabalhos necessários na cena do acidente.

O caso está sendo investigado.

