Ciclista morre ao ser atropelado por carro em Jardim

Giovany Sanches da Silva, de 44 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro durante a tarde de quinta-feira (21), na Avenida 11 de Dezembro, localizada na cidade de Jardim.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do Hyundai HB20 estava transitando pela avenida, quando no cruzamento com a Rua Rui Barbosa acabou atingindo o ciclista, que tentou atravessar ‘do nada’ a pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo Giovany em estado gravíssimo até o Hospital Marechal Rondon. Enquanto o caso era atendido, os policiais chegaram a it até a unidade de saúde, para saber mais informações sobre o quadro do paciente.

Porém, ao chegarem ao hospital os policiais foram recebidos pela médica que atendeu a vítima, informando que ele havia falecido devido as diversas fraturas pelo corpo e um afundamento que teve no crânio.

O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, dando negativo para uso de álcool e também não apresentava sobre influência de alguma substância psicoativa.

Ainda assim, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Jardim onde o caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

