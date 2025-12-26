Menu
Polícia
Polícia

Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã

A suspeita é que ele estava embriagado, andando em zigue-zague pela pista

26 dezembro 2025 - 12h43Brenda Assis

O ciclista Davi Rodrigues Morales de 66 anos morreu após ser atropelado na noite de Natal (25), na rodovia MS-156, na zona rural de Itaporã.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada e ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao Hospital Municipal de Itaporã.

A condutora do veículo um Renault Kwid, de 54 anos, relatou à polícia que seguia de Piraporã para Itaporã quando, após uma curva, a vítima atravessou repentinamente a rodovia, ocorrendo a colisão na parte frontal direita do carro. Após o impacto, ela parou o veículo no acostamento e aguardou a chegada das autoridades.

Testemunhas informaram aos policiais que haviam visto o ciclista momentos antes do atropelamento. Um homem relatou que a vítima trafegava em zigue-zague pela pista e aparentava estar embriagada, motivo pelo qual chegou a oferecer ajuda, mas seguiu viagem. Pouco depois, ouviu o barulho da colisão e retornou ao local.

A vítima deu entrada no hospital em estado grave, com traumatismo craniano, lesões e escoriações. Durante o registro da ocorrência na delegacia, a polícia foi informada de que o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

A motorista não apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itaporã para prestar esclarecimentos. A bicicleta da vítima foi entregue a um familiar e o veículo envolvido no acidente foi liberado no local.

O caso acabou sendo registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado.

