Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó

O ciclista Eduardo Martins, de 69 anos, morreu na madrugada deste sábado (29) no Hospital da Vida, em Dourados, depois de três dias internado em estado grave. Ele havia sido atropelado na noite de quarta-feira (26), Rua Felipe dos Santos, bairro Capitão Vigário I, em Caarapó.

Conforme informações do Caarapó News, Eduardo seguia de bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta Honda Titan 150 vermelha, conduzida por um jovem de 23 anos que trafegava na mesma direção. O rapaz não possuía habilitação e fugiu do local sem prestar socorro.

Com o impacto, o ciclista sofreu fratura na perna esquerda, corte contuso na cabeça e traumatismo craniano. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São Mateus, sendo transferido posteriormente para o Hospital da Vida devido à gravidade dos ferimentos. Apesar dos esforços médicos, Eduardo não resistiu.

A Polícia Militar, com apoio da Força Tática, encontrou vestígios da moto e analisou imagens de câmeras de segurança até chegar ao suspeito. Localizado, o jovem confessou o atropelamento e alegou que fugiu porque não tinha habilitação. Ele apresentava escoriações e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, sendo liberado na sexta-feira (28) mediante alvará de soltura. A motocicleta ficou apreendida.

A família informou que a liberação do corpo está prevista para as 11h deste sábado, no IML de Dourados. O velório será realizado às 15h na Capela Pax Primavera, em Caarapó. O sepultamento acontece no domingo (30), às 9h, no Cemitério São João.

