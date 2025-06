Ciclista morre ao ser atropelado por motorista embriagado em Selvíria

O ciclista, Vanderlei Aparecido de Oliveira, de 41 anos, morreu depois de ser atropelado por um motorista bêbado, de 59 anos. O acidente aconteceu durante a tarde de sábado (31), na BR-158, em Selvíria.

Conforme o boletim de ocorrência, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender um acidente de trânsito. Ao chegar no local, encontraram a Volkswagen Saveiro e a bicicleta da vítima no meio da rodovia.

Vanderlei havia sido socorrido, sendo levado para uma unidade de saúde, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo momentos depois. Enquanto isso, o motorista do carro permaneceu no local, onde realizou o teste do bafômetro, sendo constatado que ele tinha 0,42 ml/g de álcool por litro de ar alveolar.

Por conta disso, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. O veículo foi liberado para um conhecido do autor.

O caso foi registrado como no homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também