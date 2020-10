Ciclista morre após colidir contra carroceria de caminhonete em MS

João Pedro Dias Rodrigues, de 42 anos, morreu depois de bater contra uma camionete na tarde desta terça-feira (6) em Sidrolândia, que fica a 70 km de Campo Grande. A vítima era um ciclista.

O condutor do veículo, Dorival Basso, após o acidente com o ciclista parou e prestou socorro à vítima, que chegou a ir para o hospital local, mas não resistiu e morreu.

Conforme o boletim de ocorrência, o seu veículo estava estacionadono sentido Centro da rua João Márcio Ferreira Terra, em frente ao camelódromo, quando ele saiu e engatou a marcha ré, andando assim por cerca de três ou quatro metros.

No depoimento ele revelou que ouviu um barulho após sair com o veículo, quendo ele desceu para ver o que havia acontecido, viu o ciclista pedindo socorro com a mãos, sem conseguir falar, já que saia sangue de sua boca.

O condutor relatou que colocou João no veículo e a levou para o hospital local. Lá, a equipe médica constatou que João Pedro já estava com respiração agônica, ele acabou morrendo minutos depois de dar entrada no pronto socorro.

O caso foi registrado na 1ª DP - Delegacia de Polícia Civil - de Sidrolândia como homicídio culposo na condução de veículo automotor e segue sob investigação para apontar se houve delito ou não nessa situação.

