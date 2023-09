Ciclista morre após ser atropelado por carro em Dourados

O ciclista José Maria Ornelas Souza, de 65 anos, morreu após ser atropelado por um carro durante a noite de segunda-feira (18), na Rua Monte Castelo, região do Jardim Independência, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do Fiat Pálio, de 27 anos, seguia pela Rua Monte Castelo quando ao passar pelo cruzamento com a Rua Belo Horizonte, o ciclista cruzou na frente do carro.

Apesar de frear, o condutor não conseguiu evitar a colisão. Durante a conversa com a Polícia Militar, foi constatado que o rapaz não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o carro está com o licenciamento vencido.

O ciclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida. Consta no registro policial que ele teve politraumatismo, com ferimento no craniano e fratura no fêmur direito. No entanto, José não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Por estar irregular, o carro foi removido para o pátio do Detran e o motorista conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso foi registado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

