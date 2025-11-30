Ciclista morre durante etapa final de competição em Nova Andradina

O ciclista Kleber Rodrigues, morador de Dourados e conhecido como “Klebão”, morreu neste domingo (30) enquanto participava da etapa final da Copa Centro-Sul de MTB, realizada em Nova Andradina, no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Nova News, após o término da prova, competidores perceberam a ausência de Kleber na linha de chegada. Preocupados, eles decidiram refazer o trajeto da competição para tentar localizá-lo.

Durante a busca, o atleta foi encontrado já sem vida dentro de um buraco em uma plantação de cana-de-açúcar, próximo à base operacional Vale do Ivinhema, da Polícia Militar Rodoviária (PMR), entre Nova Andradina e Batayporã.

Informações preliminares indicam que o ciclista pode ter passado mal durante o percurso, evoluindo rapidamente para óbito. As causas da morte ainda serão investigadas.

As autoridades foram acionadas para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do caso.

