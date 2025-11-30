Menu
Menu Busca domingo, 30 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Ciclista morre durante etapa final de competição em Nova Andradina

A suspeita é que ele tenha passado mal durante o trajeto e faleceu ao cair em um buraco

30 novembro 2025 - 17h43Brenda Assis
Dr Canela

O ciclista Kleber Rodrigues, morador de Dourados e conhecido como “Klebão”, morreu neste domingo (30) enquanto participava da etapa final da Copa Centro-Sul de MTB, realizada em Nova Andradina, no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Nova News, após o término da prova, competidores perceberam a ausência de Kleber na linha de chegada. Preocupados, eles decidiram refazer o trajeto da competição para tentar localizá-lo.

Durante a busca, o atleta foi encontrado já sem vida dentro de um buraco em uma plantação de cana-de-açúcar, próximo à base operacional Vale do Ivinhema, da Polícia Militar Rodoviária (PMR), entre Nova Andradina e Batayporã.

Informações preliminares indicam que o ciclista pode ter passado mal durante o percurso, evoluindo rapidamente para óbito. As causas da morte ainda serão investigadas.

As autoridades foram acionadas para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do caso.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Jovem que morreu ao ser baleado perto do 'lixão' é identificado
Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Polícia
Homem é diagnosticado com dengue e morre horas depois em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é encontrado morto em avançado estado de decomposição em Campo Grande
Polícia Federal prende policial do Garras em flagrante recebendo propina em MS
Polícia
Polícia Federal prende policial do Garras em flagrante recebendo propina em MS
Ilustrativa
Polícia
Mulher joga pedras na casa da vizinha e é atacada por cachorro em Campo Grande
Aruan e Zaya moram na região do Universitário
Polícia
Cachorros aproveitam portão aberto para fugir de casa em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Menina de 4 anos morre após engasgar com bolinha de plástico em Dourados
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Foto: Divulgação/PMMS
Polícia
Mulher é agredida pelo companheiro dentro de casa em Chapadão do Sul
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping