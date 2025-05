Ciclista que morreu atropelado em Nova Andradina é identificado

O ciclista que morreu ao ser atropelado na MS-134, em Nova Andradina, foi identificado como Marcos Lima de Souza, de 41 anos. O atropelamento aconteceu durante a noite de quarta-feira (28), na saída para o distrito de Nova Casa Verde. Após causar o acidente, o motorista fugiu do local e está sendo procurado.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o ciclista seguia sentido à Nova Casa Verde quando acabou sendo atingido por um veículo, ainda não identificado. Devido a colisão, sua bicicleta ficou completamente destruída.

Após o impacto, o condutor do automóvel fugiu sem prestar socorro a Marcos e ainda não foi identificado.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar a vítima já estava sem sinais vitais. Junto com o socorro, a PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) e a Polícia Científica também foram até o local da colisão, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

