Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos

Saiba Mais Trânsito Ciclista morre após acidente com motociclista na MS-010, em Campo Grande

Foi identificado como Wanderlei Martins Coelho, de 56 anos, o ciclista que morreu ao ser atropelado o começo da noite desta quarta-feira (24), na MS-010, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, Wanderlei seguia em uma bicicleta cargueira, transitando entre o meio da pista e o acostamento, já que estava embriagado.

Ao passar pelo trecho escuro, ele invadiu a pista do nada e acabou sendo atingido pelo motociclista de 65 anos, que seguia sentido de Campo Grande para Rochedinho. Por conta do impacto, o homem foi arremessado por 15 metros, falecendo logo após o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais. O motociclista, que sofreu um traumatismo craniano, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde está internado.

Ainda segundo os detalhes policiais, Wanderlei era trabalhador rural, atuando como operador de máquinas agrícolas. Estiveram no local, a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.

