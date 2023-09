Ciclistas encontram corpo de homem quase degolado entre Campo Grande e Sidrolândia

Um grupo de ciclistas, durante esse domingo (3), encontrou um corpo de um homem com diversos ferimentos e quase degolado na rodovia BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia.

Segundo as informações, a vítima estava com machucados no rosto e a região do seu pescoço estava com um corte profundo, quase degolado.

Eles pararam e acionaram a Polícia Militar. Por ser rodovia federal, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) possivelmente também foi acionada.

Não há informações a respeito se a vítima foi desovada - quando é morta em um lugar e deixada em outro local.

A Polícia Científica também precisou ser acionada para dar prosseguimento aos trâmites.

