Polícia

Cidadão estrangeiro denuncia agressão de seguranças no Cetremi

Vítima alegou que vem tendo problemas com a administração do local

27 novembro 2025 - 13h11
Cetremi, em Campo GrandeCetremi, em Campo Grande   (Enfoque MS)

Cidadão estrangeiro, de 28 anos, que não teve a identificação divulgada, denunciou dois seguranças do Cetremi, espaço que atende moradores em situação de vulnerabilidade, que teriam o agredido durante a quarta-feira, dia 26.

Ele alegou que está morando no espaço há três semanas, mas que vem tendo problemas com a administração e por isso teria sido agredido.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o cidadão estrangeiro alegou que estava em repouso na unidade, quando passou a ser agredido pelos seguranças.

Em razão das agressões, ele alega que sofreu uma lesão na mão direita. A vítima ainda alegou na delegacia que a diretora da unidade está ciente do caso, mas não teria tomado nenhuma providência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

