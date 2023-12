Cidade do Natal: Teatro Chico Maria abre programação nesta quarta-feira

O “Natal de CG é Tamanho Família” continua nesta quarta-feira (27), na Cidade do Natal. As atividades seguem até o dia 7 de janeiro de 2024. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

A Companhia de Teatro Chico Maria abre a programação às 18h desta quarta-feira (27) na Cidade do Natal. Em seguida, às 19h, quem comanda a animação é a Banda Petros.

Para encerrar a programação da noite, às 20 horas se apresenta o cantor Tom Alves. A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h.

