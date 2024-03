Cigarreiros usavam policiais como 'laranja' para contrabando em MS, SP e PR

Com o objetivo desarticular grupo criminoso especializado no contrabando, no transporte e na distribuição de cigarros paraguaios em vários estados, que contava auxílio de policiais de MS, SP e Paraná, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Hansei nesta quarta-feira (20).

Estão sendo cumpridos 5 Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Maringá, Umuarama, Londrina, Barueri e Sorocaba. Participam da operação 10 auditores-fiscais e 1 analista tributário da Receita Federal e 22 policiais federais.

Durante as investigações, as autoridades conseguiram reunir outros materiais que foram apreendidos na ação 'TEÇA', onde foi possível identificar outros atores de grande relevância, responsáveis pela distribuição de cigarros contrabandeados para diversos estados brasileiros.

Nesse aspecto, o líder desse grupo tinha boa relação os contrabandistas do Cone Sul do Mato Grosso do Sul desde o ano de 2013 e seria o responsável por "acertos" com policiais nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

As apurações fiscal e bancária permitiram constatar que foram criadas pessoas jurídicas para dissimular movimentações financeiras incompatíveis com o faturamento das empresas e com os rendimentos auferidos pelas pessoas investigadas. Para evitar o rastreio de transações bancárias, o grupo realizava diversas operações em espécie e em nome de laranjas.

"É importante ressaltar que é proibida a importação, a exportação e a comercialização no território nacional de qualquer produto fumígeno que não esteja devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária", diz trecho da nota da PF.

