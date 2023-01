Cigarros avaliados em R$ 100 mil são apreendidos pela polícia em casa abandonada

Na noite desta quinta-feira (26), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu 1500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, em um GM/Astra, deixado em uma casa abandonada. O fato ocorreu no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Os policiais faziam patrulhamento no assentamento quando passaram pelo imóvel abandonado e visualizaram o veículo parado de forma suspeita. Ao se aproximarem do carro, perceberam que o veículo estava abarrotado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Varreduras foram feitas no imóvel, mas ninguém foi localizado. O veículo foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado aos contrabandistas é de aproximadamente R$ 100 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

