Cilindro de ar comprimido explode e homem perde a mão e o pé em Chapadão do Sul

Homem, de 49 anos, que não teve o nome divulgado, perdeu a mão e o pé direito durante uma explosão de um cilindro de ar comprimido, na cidade de Chapadão do Sul, na manhã de sexta-feira (20).

Conforme apuração do jornal local, O Correio News, o homem manuseava o aparelho quando ocorreu a explosão. Vendo a gravidade da lesão, os colegas de trabalho não hesitaram e logo prestaram os primeiros socorros a vítima, o levando as pressas para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

A explosão resultou na amputação de sua mão e do pé direito, além de causar várias fraturas expostas. A equipe médica do Hospital Municipal realizou os primeiros procedimentos de estabilização e preparou o homem para a transferência emergencial.

Devido a gravidade do caso, ele foi encaminhado em "Vaga Zero" para Campo Grande, onde deve receber cuidados médicos mais especializados. Até o momento, as circunstâncias que levaram à explosão do cilindro de ar comprimido permanecem desconhecidas.

O caso deve ser apurado pelas autoridades policiais do município.

