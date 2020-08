Cinco contra um: Homem tenta fugir e acaba esfaqueado por grupo após invadir casa

Um morador em Guia Lopes da Laguna, teve a casa invadida por seis pessoas na noite de sexta-feira (28). Uma delas, um homem de 38 anos, estava fugindo quando invadiu a residência e foi espancado e esfaqueado pelos outros cinco.

Conforme o boletim de ocorrência, o morador estava em casa quando um homem de 38 anos entrou correndo no quintal da residência, logo em seguida, outros cinco homens invadiu o local. O grupo passou a agredir a vítima, que também foi ferida com uma pedrada na cabeça e uma facada no abdômen, em seguida os suspeitos fugiram.

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia do município.

