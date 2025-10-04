Cinco pessoas ficam feridas após acidente grave em Ladário

Cinco pessoas ficaram feridas durante um grave acidente de carro ocorrido na tarde de quinta-feira (2), na estrada da antiga Codrasa, zona rural de Ladário.

Conforme informações apuradas pelo Diário Corumbaense, de todos os ocupantes, apenas o motorista, de nacionalidade boliviana, utilizava o cinto de segurança. s vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro de Corumbá por terceiros, antes da chegada das equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma delas apresentava suspeita de fratura em um dos braços, enquanto as demais sofreram escoriações leves. O motorista permaneceu no local.

Segundo relatos, o acidente aconteceu em uma curva da estrada de chão, onde a grande quantidade de pedras soltas pode ter contribuído para a perda de controle do veículo, que derrubou uma cerca e atingiu a parede de um imóvel.

O carro tombou após o impacto e foi virado por populares, para que os ocupantes pudessem sair.

