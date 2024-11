Cinco pessoas ficam feridas durante acidente grave na BR-262

Cinco pessoas ficaram férias durante um acidente grave que aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (9), na rodovia BR-262, aproximadamente 10 km do Posto Arara Azul, no sentido Miranda-Aquidauana.

Conforme as informações policiais, o acidente envolveu um Volkswagem Gol e uma caminhonete do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O impacto fez com que o motorista do Gol perder o controle do veículo, sair da pista e cair em um barranco.

As cinco vítimas do acidente, todas conscientes e orientadas, receberam atendimento imediato da equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Miranda. Segundo o site O Pantaneiro, após a estabilização e os primeiros socorros no local, as vítimas foram transportadas ao Pronto-Socorro de Miranda para avaliação e cuidados médicos.

A Polícia Rodoviária foi acionada para organizar o tráfego no local e investigar as causas do acidente.

