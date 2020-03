Cinco pessoas, incluindo crianÃ§a de 3 anos, morreram em grave acidente

Gabriel Neves, com informações do site "Dourados Agora"

Cinco pessoas, entre elas uma criança de 3 anos, morreram após colidirem com uma carreta na madrugada deste domingo (15), próximo a cidade de Dourados.

Entre as vítimas estão Miler Araújo Concianza, 28 anos, Eliedson Silva Concianza, 16 anos, Emanuellly Vitória Araújo, 3 anos, Simone Peixot e Ani Peixoto Concianza, as duas não tiveram suas idades reveladas.

De acordo com informações do site "Dourados Agora", as vítimas estavam em um veículo Parati, que seguia na MS-156, em determinado momento o motorista invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma carreta canavieira Scania, conduzida por um homem, 36 anos.

O site revela que as vítimas teriam saído de uma festa na Aldeia Bororó e estavam retornando para a Aldeia do Panambi, onde moravam. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local as vítimas já estavam sem vida.

