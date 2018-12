Carro colide com ônibus e mata cinco pessoas

Cinco pessoas de Sonora morreram em acidente no estado de Goiás neste sábado (29), Entre as vítimas, há crianças de quatro e nove anos. Segundo o site G1 de Goiás, a família seguia em veículo Fiat Pálio, quando colidiu com um ônibus.

O acidente ocorreu em Formosa no trevo Cabeceiras, cerca de 5km após o antigo posto da PRF na BR-020. Major do Corpo de Bombeiros, Eliomar Rodrigues Castro relatou que o veículo teria feito uma ultrapassagem e acabou colidindo com o ônibus.

“Ambos os veículos saíram da pista, vitimando os cinco ocupantes do carro e deixando o motorista do segundo veículo ferido. Entre os mortos estão as duas crianças, mas ainda não sabemos se tratam-se se todos da mesma família", comentou. De acordo com as informações do G1, amigos das vítimas informaram ao portal que os cinco ocupantes do veículo seriam da mesma família.

O motorista do ônibus foi socorrido e levado, com ferimentos leves para uma unidade de saúde de Formosa. As causas do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são investigadas. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Formosa.

