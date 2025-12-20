Menu
Cinco pessoas morrem após colisão entre caminhão e van no Rio Grande do Sul

A van era da Secretaria de Saúde da cidade de Constantina e transportava paciente e familiares

20 dezembro 2025 - 14h31Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/G1)
Dr Canela

Cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após colisão entre uma van e um caminhão na BR-386, em Carazinho, cidade da Região Norte do Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são três homens, uma mulher e uma criança que estavam na van, que pertence à Secretaria de Saúde de Constantina. O condutor fazia o transporte de pessoas após consultas médicas em Porto Alegre e a viagem de volta atrasou por causa de um acidente na saída da capital.

As identidades das vítimas foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de Constantina sendo Rodrigo Rodrigues Aguirre, motorista de 42 anos, e os passageiros Jandir Riboli, de 72, Therezinha Letícia Anzilheiro Riboli, de 78, Fabiel Riboli Largo, de 39, e Larissa Pedroso Largo, de 8.

Fabiel e Larissa eram pai e filha. De acordo com Franciel Largo, irmão de Fabiel, a sobrinha tinha um problema de saúde e o pai a acompanhava de seis em seis meses para o atendimento na capital. Fabiel, além de Franciel, deixa uma irmã, uma filha de 2 anos e a esposa.

Jandir e Therezinha eram marido e mulher. Therezinha, que tinha Doença de Alzheimer e estava em Porto Alegre para visitar o filho. O marido dela havia viajado à capital para buscá-la após a visita.

Houve, ainda quatro feridos no acidente, sendo pessoas que estavam na van e o motorista do caminhão, que ficaram presos às ferragens dos veículos. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Carazinho.

De acordo com o hospital, todos estão em estado de saúde estável. Uma mulher, 32 anos: realizou exames de imagem e permanece em observação. Estado de saúde estável. Estava na van. Homem, 65 anos: realizou exames de imagem e permanece em observação. Estado de saúde estável. Estava na van. Homem, 64 anos: realizou exames de imagem e permanece em observação. Estado de saúde estável. Estava na van. Homem, 46 anos: estado de saúde estável, com fratura na perna. Realizou exames de imagem e permanece em observação. Estava do caminhão.

O trânsito no trecho do acidente ficou bloqueado por quase seis horas para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). As causas do acidente ainda não estão claras e devem ser investigadas pela polícia.

