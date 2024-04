Cinco pessoas morreram em gravíssimo acidente envolvendo 4 veículos na BR-163

Pelo menos cinco pessoas morreram nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (10) na BR-163, próximo ao distrito de Anhanduí, em Campo Grande, em um acidente de trânsito que envolveu quatro veículos, sendo duas carretas, um caminhão de porte pequeno e um veículo de passeio.

A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal que acompanha o desenrolar da ocorrência. No local, há um grande congestionamento para que as autoridades, como Polícia Civil e a Polícia Científica, possam realizar os devidos trabalhos.

Segundo informações repassadas para a reportagem do JD1 Notícias, uma das carretas e o veículo de passeio, um Chevrolet Ônix, caíram na ribanceira nas margens da rodovia. A dinâmica do acidente, o que levou as colisões, ainda estão sendo apuradas.

Uma das carretas envolvidas estava carregando carga de milho, enquanto a outra estava com porcos. Alguns dos suínos morreram no acidente, mas outros ainda sobreviveram e parte deles estavam agonizando no local do acidente.

Ainda não há identificação das vítimas.

O grave acidente aconteceu por volta das 5h da manhã. A CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, também auxilia na ocorrência.

