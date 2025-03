Cinco pessoas sÃ£o presas por fazer 'gato' na luz em Campo Grande

Cinco pessoas foram presas por furto de energia na região do Segredo, em Campo Grande, durante a Operação Alta Tensão, deflagrada pela 2ª Delegacia de Polícia em conjunto com a Energisa durante a manhã desta terça-feira (25).

Após diligências subsidiadas com dados da Energisa, foram constatadas divergências de informações sobre o consumo de energia em sete locais, incluindo residências e pontos de comércio, sendo as irregularidades confirmadas pela Perícia Criminal.

Um homem foi conduzido por suspeita de cometer fraude processual ao danificar o quadro de energia e atrapalhar os trabalhos periciais.

Ao todo, cinco pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica, previsto no artigo 155, parágrafo 3° do Código Penal, cuja pena reclusão varia de um a quatro anos e multa.

Estiveram empenhados na ação treze policiais civis, dentre delegadas, escrivães, investigadores e perícia criminal.

As fraudes, mais conhecidas como “gato”, trazem sobrecarga da rede elétrica e podem piorar a qualidade do serviço prestado, deixando o sistema mais suscetível a interrupções e oscilações de energia. Outro fator de importância é que grande parte do prejuízo com as fraudes é direcionado aos demais consumidores, que acabam arcando com parte do custo inerente à reposição das perdas decorrentes destas ligações clandestinas.

