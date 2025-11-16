Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados

As investigações sobre o assassinato do padre Alexsandro da Silva Lima, 44 anos, avançaram neste sábado (15) com a identificação e detenção de cinco suspeitos, entre eles dois adultos e três adolescentes. A Polícia Civil chegou aos envolvidos ao longo do dia, a partir da recuperação de objetos do sacerdote e do carro levado após o crime.

Segundo a investigação, os detidos teriam atuado em diferentes etapas do caso. Um jovem de 18 anos e um adolescente foram os primeiros a ser localizados, ainda na madrugada, com o Jeep Renegade e o celular da vítima. Eles são apontados como responsáveis pela abordagem e pela execução do latrocínio.

A apuração também revelou que duas adolescentes de 17 anos e outro jovem de 18 anos teriam ido até a casa do padre após o crime para limpar o imóvel, ocultar vestígios e retirar objetos da residência. Os três foram detidos posteriormente, após a polícia reconstruir o trajeto e cruzar depoimentos.

Padre Alexsandro estava desaparecido desde sexta-feira (14) e foi encontrado na manhã seguinte às margens de uma estrada no distrito industrial de Dourados, com marcas de golpes de martelo e possível perfuração por faca. A Polícia Civil confirma que o crime ocorreu dentro da casa do sacerdote.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica realizaram levantamentos durante todo o sábado nos dois pontos da investigação — a residência e o local onde o corpo foi localizado. Os ambientes foram isolados, mapeados e tiveram materiais recolhidos para análise.

O delegado responsável, Lucas Albe Veppo, deve apresentar na segunda-feira (17) as conclusões preliminares, incluindo a dinâmica do homicídio, o papel individual dos suspeitos e os próximos passos da investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também