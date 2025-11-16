Menu
Menu Busca domingo, 16 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados

O grupo é formado por dois maiores de idade e três adolescentes

16 novembro 2025 - 15h46Sarah Chaves, com Dourados Agora

As investigações sobre o assassinato do padre Alexsandro da Silva Lima, 44 anos, avançaram neste sábado (15) com a identificação e detenção de cinco suspeitos, entre eles dois adultos e três adolescentes. A Polícia Civil chegou aos envolvidos ao longo do dia, a partir da recuperação de objetos do sacerdote e do carro levado após o crime.

Segundo a investigação, os detidos teriam atuado em diferentes etapas do caso. Um jovem de 18 anos e um adolescente foram os primeiros a ser localizados, ainda na madrugada, com o Jeep Renegade e o celular da vítima. Eles são apontados como responsáveis pela abordagem e pela execução do latrocínio.

A apuração também revelou que duas adolescentes de 17 anos e outro jovem de 18 anos teriam ido até a casa do padre após o crime para limpar o imóvel, ocultar vestígios e retirar objetos da residência. Os três foram detidos posteriormente, após a polícia reconstruir o trajeto e cruzar depoimentos.

Padre Alexsandro estava desaparecido desde sexta-feira (14) e foi encontrado na manhã seguinte às margens de uma estrada no distrito industrial de Dourados, com marcas de golpes de martelo e possível perfuração por faca. A Polícia Civil confirma que o crime ocorreu dentro da casa do sacerdote.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica realizaram levantamentos durante todo o sábado nos dois pontos da investigação — a residência e o local onde o corpo foi localizado. Os ambientes foram isolados, mapeados e tiveram materiais recolhidos para análise.

O delegado responsável, Lucas Albe Veppo, deve apresentar na segunda-feira (17) as conclusões preliminares, incluindo a dinâmica do homicídio, o papel individual dos suspeitos e os próximos passos da investigação.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado inconsciente após briga em Campo Grande
Farmácia do SUS
Saúde
MS será beneficiado com hospital inteligente do SUS e rede nacional de serviços de alta precisão
O caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão é espancado ao ser flagrado tentando furtar casa no Jardim Aeroporto
Homem matou atual da ex por ciúmes em Laguna Carapã
Polícia
Homem matou atual da ex por ciúmes em Laguna Carapã
Mais de 30 presos passam por audiência de custódia neste domingo em Campo Grande
Justiça
Mais de 30 presos passam por audiência de custódia neste domingo em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Funcionário denuncia colega por ameaça com faca em supermercado de Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motociclista morre durante acidente em Sidrolândia
O caso começou com uma briga
Polícia
Homem é esfaqueado dentro de casa e suspeita foge após pedir socorro a familiares no Lageado
Jovem é encontrado boiando em rio de Paranaíba
Polícia
Jovem é encontrado boiando em rio de Paranaíba
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital