Polícia

Cinco são presos pela Polícia Civil em ação contra o tráfico doméstico em Eldorado

Também foram apreendidas drogas, munições e armas e quantia em dinheiro

11 dezembro 2025 - 14h40Luiz Vinicius
Cinco foram presos   (Divulgação/PCMS)
Ação da Polícia Civil prendeu ao menos cinco pessoas e apreendeu munições e drogas na manhã desta quinta-feira, dia 11, em Eldorado, numa ofensiva contra o tráfico doméstico de drogas.

A ação é resultado de investigações contínuas que identificaram diversos pontos utilizados para a comercialização de entorpecentes.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços já conhecidos pelas equipes policiais pela prática reiterada de tráfico de drogas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidas porções de maconha, cocaína; pedras de crack; arma de fogo e munições, além de cédulas de dinheiro nacional provenientes da atividade ilícita.

Ao final da ação, cinco pessoas foram conduzidas pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.

