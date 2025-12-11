Cinco são presos pela Polícia Civil em ação contra o tráfico doméstico em Eldorado

Ação da Polícia Civil prendeu ao menos cinco pessoas e apreendeu munições e drogas na manhã desta quinta-feira, dia 11, em Eldorado, numa ofensiva contra o tráfico doméstico de drogas.

A ação é resultado de investigações contínuas que identificaram diversos pontos utilizados para a comercialização de entorpecentes.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços já conhecidos pelas equipes policiais pela prática reiterada de tráfico de drogas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidas porções de maconha, cocaína; pedras de crack; arma de fogo e munições, além de cédulas de dinheiro nacional provenientes da atividade ilícita.

Ao final da ação, cinco pessoas foram conduzidas pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.

