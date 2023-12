Cinco são presos por fazer e divulgar vídeo com cenas de sexo com menina de 14 anos

Cinco pessoas foram presas por produzirem e divulgarem vídeo contendo cenas de sexo explícito com menor de idade, na cidade de Ponta Porã. A identificação e a prisão aconteceram durante esta terça-feira (19).

Conforme as informações policiais, a investigação teve início quando a mãe de uma menor procurou a polícia para notificar o desaparecimento da sua filha. Ela teria ainda recebido vídeos preocupantes em que acreditava-se que sua filha estava sendo violentada por três maiores de idade.

A polícia então deu inicio as buscas pela menina, conseguindo encontrar o local dos fatos, os responsáveis e ainda a menor. Após diligências, descobriu-se que a pessoa no vídeo era, na verdade outra menina desaparecida, de 14 anos. A residência que aparecia no vídeo foi localizada na região do Kamel Saad.

A adolescente, apesar de alegar que a relação foi consentida com um dos autores, afirmou que os outros envolvidos entraram no local e começaram a praticar o ato contra a sua vontade, apesar de seus apelos para pararem.

Além da produção do vídeo, os autores também forneceram drogas para a adolescente. Todos os envolvidos foram identificados pela Polícia Civil e presos em função dos crimes sexuais cometidos.

Outras meninas que também possam ter sido vítimas dos autores podem procurar a DAM. Denúncias podem ser feitas pelo telefone: (67) 99639-2747.

