Cinegrafista morre em hospital dois dias após acidente

Sarah Chaves, com informações do Brito News

O jovem cinegrafista, João Victor Pereira, 22 anos, morreu nesta terça-feira (5), em Chapadão do Sul após sofrer um acidente de moto.

O acidente ocorreu em Chapadão do Sul no domingo (3), quanto João Victor conduzia a motocicleta pela rua dos Periquitos e foi atingido por uma picape que cruzou, pela Rua das Rendeiras, sem obedecer a sinalização, invadiu a preferencial e atingiu violentamente a motocicleta do rapaz.

João foi arremessado contra o para-brisa e caiu no chão, sofrendo várias fraturas, traumatismo craniano. Ele ficou internado por dois dias na Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu e morreu nesta terça-feira.

Conforme o site Brito News, o pai do jovem e também cinegrafista João do Couto, confirmou a doação dos órgãos. "Como sempre foi um menino bondoso e gentil, realizaremos uma vontade que certamente seria sua", disse o pai.

João Victor atuava na JVC Produtora, empresa do pai, João do Couto.Seu corpo será liberado somente nesta quarta-feira (6), somente depois disto, os atos fúnebres iniciarão. João Victor será velado e sepultado em Chapadão do Sul.

Câmara de Chapadão do Sul decreta luto oficial

Na tarde desta terça-feira (5), a Câmara de Chapadão do Sul prestou homenagem a João Victor Pereira.

“É com imenso pesar que o Poder Legislativo de Chapadão do Sul perde neste momento um de seus prestadores de serviço. Sem dúvida fará muita falta aqui. Vá com DEUS João Victor. Em razão do passamento do jovem João Victor, O Poder Legislativo de Chapadão do Sul decreta Luto Oficial!”, diz a mensagem publicada nas redes sociais.

Não haverá atendimento ao público na Câmara de Chapadão do Sul nesta quarta-feira (6).

