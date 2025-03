Citado em caso de estupro, amigo de Robinho Ã© encontrado morto

Rudney Gomes, de 46 anos, amigo e ex-segurança de Robinho, foi encontrado morto na última terça-feira (18), na área comum do prédio onde morava, na Praia do Gonzaga, em Santos. A morte, no entanto, só foi divulgada no início da noite desta quarta-feira (19).

Segundo o boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte dele no local. A principal suspeita, neste primeiro momento das autoridades, é que ele tenha cometido suicídio.

Ele foi uma das pessoas citadas no processo que levou a condenação de Robinho pelo crime de estupro na Itália. Gomes, contudo, havia saído do país europeu antes de ser intimido, chegando a ser citado, mas não condenado.

O juiz do caso, segundo o SBT News, resolveu separar os processos.

O crime de violência sexual coletiva contra uma mulher albanesa aconteceu em 2013, numa boate de Milão, onde Robinho e mais alguns amigos comemoravam, justamente, o aniversário de 34 anos de Rudney.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. O telefone é 188.

