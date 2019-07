Cliente agride funcionária de restaurante por ciúmes

Alegando ciúmes do namorado, Priscilla Pinheiro, 34 anos, agrediu uma funcionária de 18 anos, na noite desta segunda-feira (1º) no restaurante de comida japonesa, Misto Sushi Bar, localizado na região central de Campo Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o estabelecimento já estava fechando, quando a cliente pediu para usar o banheiro, ao passar pela funcionária grudou em seu pescoço e tentou enforcá-la, onde causou uma lesão do lado esquerdo com marcas de unha e que não foi pior, devido a intervenção da Policia Militar separando a agressora.

A agressora disse que atacou a jovem porque ela estava olhando para o seu namorado. A Polícia Militar esteve no local e deu voz de prisão à mulher, que foi levada em seguida para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também