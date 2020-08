Cliente atira em advogado após desentendimento

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

O advogado Antônio Franco da Rocha foi baleado pelo próprio cliente no início da tarde desta terça-feira (18), após desentendimento em escritório de Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima conversava com o auto, que seria um empresário e ainda não teve a identidade divulgada, quando houve um desentendimento e foi atingido com dois disparos de arma de fogo, desferidos pelo cliente.

Os tiros atingiram a região da cintura do advogado que foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele é considerado estável.

O autor fugiu logo após o crime.

