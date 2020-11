Cliente bate no rosto de atendente do Burguer King e caso vai parar na delegacia

Depois de uma discussão e de agredir um atendente do Burger King com tapa no rosto, cliente é levado para delegacia, durante a abordagem ele ainda ameaçou os guardas municipais durante a ocorrência. O caso ocorreu na noite do último domingo (8) na unidade da Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada por segurança do fast-food, após o cliente agredir o funcionário com um tapa no rosto durante discussão. Os guardas foram ao local e encontraram o cliente, de 27 anos, exaltado. Os agentes mandaram que cessasse a discussão, mas ouviram do autor que eles não eram policiais e que não poderiam fazer nada. Ele também se negou a apresentar os documentos pessoais e disse que só falaria na presença de advogado.

Ainda segundo a ocorrência, durante a abordagem o cliente disse que estava prestando concurso para a Polícia Civil, que o sogro é influente e não deixaria que ele respondesse a nenhum processo.

Ao ser levado para a delegacia, ele disse a um dos guardas que era praticante de jiu-jitsu e que poderia colocá-lo para "dormir" ou ensiná-lo a lutar, dependendo da vontade. Ele também ameaçou fazer denúncia contra os agentes na corregedoria e ressaltou que a indenização seria alta.

Antes do término da ocorrência, o cliente disse a um policial civil que ainda seria seu chefe e que ele teria que obedecê-lo de todas as formas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Centro. O rapaz foi ouvido e liberado, o caso será investigado.

