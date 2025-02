Cliente chama funcionário de bar de 'macaco' e acaba preso em Dourados

Um homem, de 47 anos, foi preso por racismo e desobediência durante a madrugada de domingo (9), após ser expulso de bar e se recusar a pagar sua conta de R$ 86,00. O caso aconteceu no Bairro Jardim América, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de fraude. Ao chegar no local, a vítima contou que trabalha como segurança no bar onde um cliente passou a perturbar quem estava no estabelecimento.

Por conta disso, ele foi convidado a se retirar do local. Porém, se recusou a sair e a pagar a conta, passando a chamar a vítima de ‘preto imundo’ e ‘macaco’.

Para os policiais, o autor confirmou o crime de racismo, mas disse que pagou a conta do bar. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Já na unidade policial, o homem ficou descontrolado passando a ofender os agentes da lei os xingando de ‘babacas’ e ‘vagabundos’, enquanto exigia a presença do delegado no local dizendo: ‘Cadê o delegado dessa desgraça? Por isso o país não vai pra frente, só tem preguiçoso e vagabundo aqui’.

Diante da situação, ele foi autuado por desacato e injuria racial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também