Cliente come e bebe 'do bom e do melhor', mas sai sem pagar e é detido na Capital

Homem, de 37 anos, foi encaminhado para a delegacia durante a tarde deste domingo (4), após aproveitar a comida e a bebida de um restaurante, na Vila Cruzeiro, em Campo Grande, mas não ter dinheiro suficiente para pagar o consumo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento, de 50 anos, chamou a Polícia Militar e explicou que o cliente chegou ainda no começo da tarde para aproveitar o espaço.

Relatou inclusive, que o homem consumiu três garrafas de cerveja long neck, um drink, uma porção de filé de tilápia e dois acompanhamentos, totalizando um consumo de R$ 132,40.

Contudo, o homem não tinha dinheiro para pagar e não fez questão de consertar o problema causado. Assim, o proprietário do restaurante decidiu representar criminalmente contra o indivíduo e ambos foram levados para a delegacia.

O caso foi tratado como outras fraudes e registrado na Polícia Civil.

