Cliente dá socos em segurança de casa noturna por causa de cadeira

Um homem identificado como Eduardo Torquato desferiu socos em um dos seguranças da casa de shows Jack Music Hall, na madrugada deste sábado (30), em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, tudo aconteceu porque o agressor desrespeitou as regras da casa e não aceitou a repreensão do segurança.

Eduardo estava com um grupo de pessoas e teria colocado cadeiras onde não é permitido, por ordem da casa. O segurança advertiu o grupo que eles não poderiam ter colocado as cadeiras ali, momento em que Eduardo se levantou e desferiu socos no trabalhador.

Com ferimentos no rosto e na boca, o segurança procurou a delegacia junto com testemunhas que presenciaram o fato. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

