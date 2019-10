Cliente difama vendedor da Sky e caso vai parar na polícia

José Vladimir dos Reis Souza, 21 anos, vendedor da Sky de Campo Grande, foi vítima de calúnia nas redes sociais, depois que uma pessoa usou uma conta no Facebook, com o nome de Debora Santos, relatando um suposto caso de golpe praticado por José.

Na publicação compartilhada em diversos grupos das redes sociais, a suposta cliente afirmou que Vladimir fazia a instalação do aparelho de TV e depois que recebia o pagamento, sumia com a quantia e o serviço.

Ao tomar ciência das publicações, José, se defendeu comentando que a postagem não era verdadeira e foi até a delegacia registrar a ocorrência. Em seu relato, o vendedor afirmou que, suspeita que a conta, que fez a postagem, seja da sobrinha de uma cliente sua, identificada como Magda Mendes, que meses atrás houve um desentendimento entre os dois.

Vladmir vendeu um serviço da operadora de TV para Madga, que foi instalado e teve o funcionamento normal. Três dias depois, a cliente ligou para o vendedor afirmando que seu aparelho estava sem sinal e que seu marido havia mexido no equipamento, mas sem êxito. José informou que, como outra pessoa, sem ser da Sky, havia mexido, eles teriam que pagar um conserto. Após ouvir isso, a cliente mudou o seu relato e desmentiu a ação de seu marido. Nos dias seguintes, a consumidora incomodava José com incessantes ligações, até que surgiu o post o difamando e ele ligou as duas situações peculiares.

José em entrevista ao JD1 Notícias considerou ser muito desnecessária e infantil a atitude de Magda. “Dei a ela toda atenção e acessibilidade aos serviços da empresa”, disse. Também afirma as consequências que pode sofrer com a sua exposição. “E me afeta na questão que mancha minha imagem profissional porque agora pra fazer uma venda nessa cidade fica difícil por denegrir minha imagem”, reclamou.

O jovem vendedor concluiu que sempre fez seu trabalho honestamente e nunca precisou enganar ninguém.

