Cliente é acusado de furar fila e leva mata-leão em casa noturna da Afonso Pena

Um rapaz, de 22 anos, procurou a delegacia na madrugada deste sábado (5) para denunciar uma atitude dos seguranças de uma casa noturna, que lhe golpearam com um mata-leão e o colocaram para fora do estabelecimento, na avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem estava no espaço quando foi abordado por pelo menos quatro seguranças e foi acusado de que estava passando na frente de outras pessoas na fila.

Conforme o relato da vítima, alguns clientes passaram a reclamar e ele disse para passaram na sua frente, quando foi retirado da fila e colocado para fora da casa noturna. Porém, um dos seguranças teria dado um mata-leão nele, causando algumas lesões.

O jovem citou que no local há câmeras de segurança e que tenham possivelmente filmado a ação deles.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

